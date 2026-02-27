В Шамахинском районе зафиксировано второе за день землетрясение

В Шамахинском районе зарегистрировано второе за день землетрясение.

Как сообщает Report, информацию распространило Бюро исследований землетрясений при Республиканском центре сейсмологической службы.

Согласно данным центра, подземные толчки магнитудой 3,3 были зафиксированы в 16:05 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Ранее сегодня, в 15:52 по местному времени, в том же районе произошло более сильное землетрясение магнитудой 4,7. Очаг подземных толчков находился на глубине 13 километров.

В эпицентре сила землетрясения достигала 5 баллов, в близлежащих районах - 3-4 баллов.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.