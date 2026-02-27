В Шамахинском районе зафиксировано второе за день землетрясение
Происшествия
- 27 февраля, 2026
- 16:37
В Шамахинском районе зарегистрировано второе за день землетрясение.
Как сообщает Report, информацию распространило Бюро исследований землетрясений при Республиканском центре сейсмологической службы.
Согласно данным центра, подземные толчки магнитудой 3,3 были зафиксированы в 16:05 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Ранее сегодня, в 15:52 по местному времени, в том же районе произошло более сильное землетрясение магнитудой 4,7. Очаг подземных толчков находился на глубине 13 километров.
В эпицентре сила землетрясения достигала 5 баллов, в близлежащих районах - 3-4 баллов.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Последние новости
17:21
Цены на нефть эталонных марок выросли на более чем 3% - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
17:19
В Милли Меджлисе предложили ввести обязательную сертификацию тургидовМилли Меджлис
17:17
Фото
Эльвин Асланов: Мемориал в Ходжалы призван увековечить память о жертвах геноцидаВнутренняя политика
17:17
Премьер Эфиопии ознакомился с деятельностью СЭЗ "Алят"Внешняя политика
17:13
Экономический совет обсудил проект стратегии развития Азербайджана до 2031 годаВнутренняя политика
17:10
Вклад туризма в ненефтегазовую экономику Азербайджана вырос до 7,5% в 2025гТуризм
17:07
В Азербайджане введут вето на неэффективные цифровые проектыИКТ
17:03
ЕК начала временное применение соглашения с МЕРКОСУРДругие страны
17:01