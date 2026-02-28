İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    İran XİN: Pakistan-Əfqanıstan gərginliyi region üçün təhlükədir

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 01:04
    İran XİN: Pakistan-Əfqanıstan gərginliyi region üçün təhlükədir

    İranın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) iki qonşu və müsəlman ölkə olan Pakistan və Əfqanıstan arasında toqquşmaların kəskinləşməsindən və bunun nəticəsində yaranan təhlükəsizlik və humanitar fəsadlardan dərin narahatlığını və təəssüfünü ifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı bəyanat nazirliyin "X"dəki hesabında yayılıb.

    Nazirlik döyüşlərin dayandırılması və gərginliyin azaldılması üçün iki ölkə arasında dərhal dialoq və əlaqələrin başladılmasına çağırış edib.

    "Pakistan və Əfqanıstan arasındakı qarşıdurma iki qonşu dövlət üçün insan tələfatı və maddi zərərlə yanaşı, həm də ətraf bölgədə təhlükəsizliyin daha da pisləşməsinə gətirib" , - bəyanatda qeyd olunub.

    Bəyanatda bildirilib ki, İran gərginliyin azaldılmasına, hərbi qarşıdurmanın tam dayandırılmasına və qarşılıqlı anlaşmanın əldə edilməsi üçün iki ölkə arasında dialoqun asanlaşdırılmasına hər cür yardım göstərməyə hazırdır.

    İran XİN Pakistan-Əfqanıstan gərginliyi

    Son xəbərlər

    02:02
    Foto

    Külək Göygöldə evlərin damını dağıdıb, Şəmkirdə istixanalara ziyan vurub

    Hadisə
    01:50

    Pakistan 297 Əfqanıstan hərbçisinin öldürüldüyünü açıqlayıb

    Digər ölkələr
    01:29

    Kamil Xasiyev: Sülh perspektivləri heç vaxt indiki qədər ümidverici olmayıb

    Xarici siyasət
    01:04

    İran XİN: Pakistan-Əfqanıstan gərginliyi region üçün təhlükədir

    Region
    00:32

    Rusiya Azərbaycana yeni ticarət nümayəndəsi təyin edib

    Region
    00:28

    Səfir Belqradda Azərbaycanın sülh təşəbbüsündən danışıb: Ermənistanın son addım atması qalır

    Xarici siyasət
    00:16

    Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri: Zəngəzur dəhlizi daha geniş çərçivədə qiymətləndirilməlidir

    Xarici siyasət
    00:01

    İtaliya öz vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    23:30

    Tramp İranla hərbi müdaxiləsiz razılığa gəlmək istəyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti