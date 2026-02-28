Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    МИД Ирана: Напряженность между Пакистаном и Афганистаном представляет угрозу для региона

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 03:19
    МИД Ирана: Напряженность между Пакистаном и Афганистаном представляет угрозу для региона

    Министерство иностранных дел Ирана (МИД) выразило глубокую обеспокоенность и сожаление в связи с обострением столкновений между двумя соседними и мусульманскими странами - Пакистаном и Афганистаном, а также с вызванными этим угрозами безопасности и гуманитарными последствиями.

    Об этом передает Report со ссылкой на заявление, опубликованное на странице ведомства в социальной сети X.

    МИД Ирана призвал к немедленному началу диалога и установлению контактов между двумя странами с целью прекращения боевых действий и снижения напряженности.

    "Противостояние между Пакистаном и Афганистаном, помимо человеческих жертв и материального ущерба для двух соседних государств, приводит также к дальнейшему ухудшению ситуации с безопасностью в прилегающем регионе", - отмечается в заявлении.

    В документе подчеркивается, что Иран готов оказать всестороннюю поддержку усилиям по деэскалации, полному прекращению военного противостояния и содействовать диалогу между двумя странами для достижения взаимопонимания.

