Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri il ərzində 13 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 28 fevral, 2026
- 15:00
Bu ilin fevralın 1-nə Azərbaycan banklarının depozit portfeli 41 milyard 319,6 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 1 % az, 2025-ci ilin fevralın 1-nə nisbətən isə 2,8 % çoxdur.
Bunun 47,8 %-i, yaxud 19 milyard 762 milyon manatı qeyri-maliyyə təşkilatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 9,2 % azdır.
İl ərzində ev təsərrüfatlarının əmanətləri 13,4 % artaraq 16 milyard 666,6 milyon manata, maliyyə təşkilatlarının depozitləri isə 31,5 % artaraq 4 milyard 891 milyon manata çatıb.
Hesabat dövründə cəmi depozitlərin 21 milyard 550,5 milyon manatı (il ərzində 7,2 % az) qısamüddətli, 19 milyard 769,2 milyon manatı (16,6 % çox) isə uzunmüddətli olub.
