Спикер Палаты представителей США Джонсон покинет пост лидера республиканцев

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил сотрудникам, что не планирует сохранять руководящий пост в республиканской фракции в новом составе Конгресса.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, после того как в январе демократы получат контроль над Палатой представителей, должность лидера республиканского меньшинства станет высшим руководящим постом партии в этой палате.

Джонсон также сообщил, что ранее сегодня разговаривал с президентом США Дональдом Трампом.

Республиканцы планируют провести внутрипартийное голосование для выбора кандидата на должность лидера меньшинства 10 ноября.