Спикер Палаты представителей США Джонсон покинет пост лидера республиканцев
Другие страны
- 04 ноября, 2026
- 20:30
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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил сотрудникам, что не планирует сохранять руководящий пост в республиканской фракции в новом составе Конгресса.
Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, после того как в январе демократы получат контроль над Палатой представителей, должность лидера республиканского меньшинства станет высшим руководящим постом партии в этой палате.
Джонсон также сообщил, что ранее сегодня разговаривал с президентом США Дональдом Трампом.
Республиканцы планируют провести внутрипартийное голосование для выбора кандидата на должность лидера меньшинства 10 ноября.
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