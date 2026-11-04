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    Спикер Палаты представителей США Джонсон покинет пост лидера республиканцев

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 20:30
    Спикер Палаты представителей США Джонсон покинет пост лидера республиканцев

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил сотрудникам, что не планирует сохранять руководящий пост в республиканской фракции в новом составе Конгресса.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

    По данным телеканала, после того как в январе демократы получат контроль над Палатой представителей, должность лидера республиканского меньшинства станет высшим руководящим постом партии в этой палате.

    Джонсон также сообщил, что ранее сегодня разговаривал с президентом США Дональдом Трампом.

    Республиканцы планируют провести внутрипартийное голосование для выбора кандидата на должность лидера меньшинства 10 ноября.

    Майк Джонсон Промежуточные выборы Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri Mayk Conson respublikaçıların lideri vəzifəsindən gedəcək
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