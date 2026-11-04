МИД Грузии: Неточности в отчете ЕК подкрепляют антигрузинские нарративы
- 04 ноября, 2026
- 20:50
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Фактические неточности и ошибочные оценки в отчете Европейской комиссии (ЕК) по расширению усиливают антигрузинские нарративы.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.
Отмечается, что оценка Еврокомиссией государственного управления избранного большинством правительства как "захвата государства" является неприемлемым.
В ведомстве выразили обеспокоенность тем, что фактические неточности и ошибочные оценки в отчете создают условия для усиления антигрузинских нарративов. Такой подход сужает возможности конструктивного сотрудничества и диалога между ЕС и Грузией.
В заявлении также утверждается, что отчет создает условия для политизации правовых вопросов, ослабления принципа верховенства закона и вмешательства во внутренние дела Грузии.
Министерство сообщило, что грузинская сторона детально изучит отчет и представит ЕК обоснованные комментарии.
Отметим, что Европейская комиссия 4 ноября 2026 года опубликовала совместное сообщение, касающееся политики расширения. В документе оценены усилия стран-кандидатов и потенциальных кандидатов, в том числе Грузии, в направлении членства в Европейском союзе.