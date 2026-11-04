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    СК Армении потребовал арестовать Самвела Карапетяна и еще восемь человек - Обновлено

    В регионе
    • 04 ноября, 2026
    • 21:27
    СК Армении потребовал арестовать Самвела Карапетяна и еще восемь человек - Обновлено

    Следственный комитет Армении направил в суд ходатайства об аресте девяти человек, в том числе лидера оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, в рамках уголовного дела о предполагаемых злоупотреблениях в компании "Электрические сети Армении" (ЭСА).

    Как передает Report со ссылкой на 24news.am, об этом сообщили в Следственном комитете Армении.

    "В суд представлено ходатайство об аресте девяти человек, в том числе лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна", - заявили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в рамках расследования предполагаемых злоупотреблений должностными полномочиями, хищений и отмывания денежных средств в ЭСА было принято решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 36 человек.

    По данным следствия, в период с 2016 по 2024 год отдельные руководители компании предположительно злоупотребляли своими полномочиями, привлекая необоснованные кредиты и направляя средства на выплату дивидендов акционерам, а также выдачу займов и авансов другим организациям.

    В рамках расследования правоохранительные органы провели обыски по 65 адресам, включая жилые помещения и офисы компаний.

    Следственный комитет Армении сообщил о решении задержать 36 человек в рамках уголовного дела о предполагаемых злоупотреблениях, хищениях и отмывании денежных средств в компании "Электрические сети Армении" (ЭСА).

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

    По данным ведомства, в рамках расследования несколькими профильными структурами проводятся одновременные обыски по 65 адресам, включая жилые помещения и офисы компаний.

    В СК заявили, что в ходе расследования стало известно о совершении в 2016-2024 годах группой лиц предположительно четырех эпизодов злоупотребления должностными полномочиями в частном секторе, хищения в особо крупных размерах и отмывания денежных средств.

    По версии следствия, к предполагаемой преступной деятельности были причастны отдельные члены совета директоров ЭСА, генеральный директор компании, его заместитель и другие ответственные лица. Они злоупотребляли полномочиями, привлекая кредиты в объемах, не обусловленных реальными потребностями компании, а затем необоснованно направляли средства на выплату дивидендов акционерам, выдачу займов и авансов связанным и другим организациям.

    На основании ходатайства следователя надзирающий прокурор принял решение возбудить публичное уголовное преследование в отношении 36 человек. Предварительное следствие продолжается.

    Армения Электрические сети Следственный комитет Армении
    Komitə Samvel Karapetyan və daha 8 nəfərin həbsini tələb edib – Yenilənib
    44 filmi
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