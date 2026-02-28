İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Şamaxıda zəlzələ baş verib

    Hadisə
    • 28 fevral, 2026
    • 23:26
    Şamaxıda zəlzələ baş verib

    Pirqulu stansiyasından 27 km cənub-qərbdə Şamaxı-Ağsu sərhəddində zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

    Ocağı yerin 7 km dərinliyində yerləşən zəlzələnin maqnitudası 3,6 olub.

    Zəlzələ episentrdə və episentrə yaxın yaşayış məntəqələrində 3 bala qədər hiss edilib.

    Qeyd edək ki, fevralın 27 28-də Şamaxıda ardıcıl yeddi zəlzələ baş verib.

    В Шамахы произошло землетрясение

