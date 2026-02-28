Şamaxıda zəlzələ baş verib
Hadisə
- 28 fevral, 2026
- 23:26
Pirqulu stansiyasından 27 km cənub-qərbdə Şamaxı-Ağsu sərhəddində zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.
Ocağı yerin 7 km dərinliyində yerləşən zəlzələnin maqnitudası 3,6 olub.
Zəlzələ episentrdə və episentrə yaxın yaşayış məntəqələrində 3 bala qədər hiss edilib.
Qeyd edək ki, fevralın 27 və 28-də Şamaxıda ardıcıl yeddi zəlzələ baş verib.
