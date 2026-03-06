İran təhlükəsizlik səbəbindən Xameneinin varisinin təyinatını təxirə salıb
- 06 mart, 2026
- 08:48
İran təhlükəsizlik məsələlərinə görə öldürülmüş ali rəhbər ayətullah Əli Xameneinin xələfinin təyin olunmasını təxirə salıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" qəzeti iki iranlı rəsmiyə istinadən məlumat yayıb.
Nəşrin mənbələrinin bildirdiyinə görə, ayətullah Xameneinin oğlu - Müctəbanın İranın ali rəhbəri postuna əsas namizəd olduğu bilindikdən sonra onun təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlıqlar artıb.
İsrailin müdafiə naziri İsrael Kats çərşənbə günü bəyan edib ki, İran tərəfindən Xameneini əvəz etmək üçün təyin edilən hər bir lider "məhv edilməli hədəf olacaq".
Öz növbəsində, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Xameneinin oğlu Müctəbanın namizədliyini qəbuledilməz adlandırıb.
"Biz İrana harmoniya və sülh gətirəcək birini görmək istəyirik", - Tramp "Axios"a verdiyi müsahibədə vurğulayıb.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.