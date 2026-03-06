Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Тегеране откладывают назначение преемника Хаменеи из соображений безопасности

    • 06 марта, 2026
    • 08:22
    Иран отложил назначение преемника убитого верховного лидера аятоллы Али Хаменеи из соображений безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников.

    По данным источников издания, после того как стало известно, что главным претендентом на место верховного лидера Ирана является сын аятоллы Хаменеи - Моджтаба, опасения по поводу его безопасности усилились.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в среду, что любой лидер, назначенный Ираном на смену Хаменеи, "будет целью на уничтожение".

    В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал кандидатуру сына Хаменеи Моджтабу недопустимой.

    "Мы хотим видеть кого-то, кто принесет гармонию и мир в Иран", - подчеркнул Трамп в интервью Axios.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

