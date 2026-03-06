İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.03.2026)

    Maliyyə
    • 06 mart, 2026
    • 09:00
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    84,35

    0,33

    23,50

    Neft WTI (dollar/barel)

    79,81

    2,38

    22,39

    Qızıl (dollar/unsiya)

    5 139,30

    - 45,30

    798,20

    İndekslər

    Dow-Jones

    47 954,74

    - 784,67

    - 108,55

    S&P 500

    6 830,71

    - 38,79

    - 14,79

    Nasdaq

    22 748,99

    - 58,49

    - 493,00

    Nikkei

    55 333,13

    1 087,59

    4 993,65

    Dax

    23 815,75

    - 389,61

    - 674,66

    FTSE 100

    10 413,94

    - 153,71

    482,56

    CAC 40 INDEX

    8 045,80

    - 121,93

    - 103,70

    Shanghai Composite

    4 109,23

    26,76

    140,39

    Bist 100

    13 078,93

    135,74

    1 817,41

    RTS

    1 138,17

    0,47

    24,04

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1618

    0,0010

    - 0,0127

    USD/GBP

    1,3369

    0,0036

    - 0,0104

    JPY/USD

    157,5800

    0,4700

    1,1300

    RUB/USD

    78,5981

    0,7449

    - 0,1519

    TRY/USD

    44,0718

    0,0788

    1,1156

    CNY/USD

    6,9020

    0,0101

    - 0,0870
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.03.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (06.03.2026)

