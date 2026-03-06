Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.03.2026)
Финансы
- 06 марта, 2026
- 09:12
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
84,35
|
0,33
|
23,50
|
WTI (долл/барр)
|
79,81
|
2,38
|
22,39
|
Золото (долл/унция)
|
5 139,30
|
- 45,30
|
798,20
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 954,74
|
- 784,67
|
- 108,55
|
S&P 500
|
6 830,71
|
- 38,79
|
- 14,79
|
Nasdaq
|
22 748,99
|
- 58,49
|
- 493,00
|
Nikkei
|
55 333,13
|
1 087,59
|
4 993,65
|
Dax
|
23 815,75
|
- 389,61
|
- 674,66
|
FTSE 100
|
10 413,94
|
- 153,71
|
482,56
|
CAC 40 INDEX
|
8 045,80
|
- 121,93
|
- 103,70
|
Shanghai Composite
|
4 109,23
|
26,76
|
140,39
|
Bist 100
|
13 078,93
|
135,74
|
1 817,41
|
RTS
|
1 138,17
|
0,47
|
24,04
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1618
|
0,0010
|
- 0,0127
|
USD/GBP
|
1,3369
|
0,0036
|
- 0,0104
|
JPY/USD
|
157,5800
|
0,4700
|
1,1300
|
RUB/USD
|
78,5981
|
0,7449
|
- 0,1519
|
TRY/USD
|
44,0718
|
0,0788
|
1,1156
|
CNY/USD
|
6,9020
|
0,0101
|
- 0,0870
