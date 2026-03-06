Tramp bildirib ki, İranda rəhbərliyin tamamilə dəyişməsini istəyir
Digər ölkələr
- 06 mart, 2026
- 08:05
ABŞ İranda rəhbərliyin tamamilə dəyişməsini istəyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "NBC" telekanalına müsahibəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, Vaşinqton İranda hakimiyyətə gələ biləcək bir neçə namizədi nəzərdən keçirir.
"Biz gəlib hər şeyi təmizləmək istəyirik. İstəyirik ki, onların yaxşı lideri olsun. Bizim bir neçə nəfərimiz var ki, hesab edirəm, bu işin öhdəsindən yaxşı gələrlər", – Tramp qeyd edib.
O əlavə edib ki, ABŞ öz siyahısındakı insanların hərbi əməliyyat zamanı həlak olmaması üçün tədbirlər görür. "Bəli, biz onlara göz-qulaq oluruq", – o vurğulayıb.
Son xəbərlər
08:20
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunurİnfrastruktur
08:05
Tramp bildirib ki, İranda rəhbərliyin tamamilə dəyişməsini istəyirDigər ölkələr
07:47
Parkinson xəstəliyinin müalicəsi üçün ilk preparat təsdiqlənibSağlamlıq
07:28
Video
ABŞ İranın aviadaşıyıcı gəmisinə zərbə endiribDigər ölkələr
06:53
HRANA: ABŞ və İsrailin İrana hücumlarında ölənlərin sayı 1 168-ə çatıbRegion
06:27
"CBS News": ABŞ Küveytdəki səfirliyinin əməkdaşlarının təxliyəsinə başlayıbDigər ölkələr
05:43
Bakı-Quba yolunda yük maşınının vurduğu şəxs ölübHadisə
05:31
Tramp bəyan edib ki, ABŞ İrandan sonra Kuba ilə "məşğul olacaq"Digər ölkələr
05:06