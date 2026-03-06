Tramp bildirib ki, İranda rəhbərliyin tamamilə dəyişməsini istəyir

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    ABŞ İranda rəhbərliyin tamamilə dəyişməsini istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "NBC" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Vaşinqton İranda hakimiyyətə gələ biləcək bir neçə namizədi nəzərdən keçirir.

    "Biz gəlib hər şeyi təmizləmək istəyirik. İstəyirik ki, onların yaxşı lideri olsun. Bizim bir neçə nəfərimiz var ki, hesab edirəm, bu işin öhdəsindən yaxşı gələrlər", – Tramp qeyd edib.

    O əlavə edib ki, ABŞ öz siyahısındakı insanların hərbi əməliyyat zamanı həlak olmaması üçün tədbirlər görür. "Bəli, biz onlara göz-qulaq oluruq", – o vurğulayıb.

    Трамп заявил, что хочет полной смены руководства в Иране

