Трамп заявил, что хочет полной смены руководства в Иране
Другие страны
- 06 марта, 2026
- 07:46
США хотят полной смены руководства в Иране.
Как передает Report, об этом телеканалу NBC заявил американский президент Дональд Трамп.
По его словам, Вашингтон рассматривает несколько кандидатов, которые могли бы прийти к власти в Иране.
"Мы хотим прийти и все очистить. Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо справятся с этой работой", - сказал Трамп.
Он добавил, что США принимают меры для того, чтобы люди из его списка не погибли в ходе военной операции. "Да, мы приглядываем за ними", - отметил он.
