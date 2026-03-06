Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Трамп заявил, что хочет полной смены руководства в Иране

    Трамп заявил, что хочет полной смены руководства в Иране

    США хотят полной смены руководства в Иране.

    Как передает Report, об этом телеканалу NBC заявил американский президент Дональд Трамп.

    По его словам, Вашингтон рассматривает несколько кандидатов, которые могли бы прийти к власти в Иране.

    "Мы хотим прийти и все очистить. Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо справятся с этой работой", - сказал Трамп.

    Он добавил, что США принимают меры для того, чтобы люди из его списка не погибли в ходе военной операции. "Да, мы приглядываем за ними", - отметил он.

