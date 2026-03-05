Hindistanın hərbi təyyarəsi radarlardan itib
Digər ölkələr
- 05 mart, 2026
- 23:34
Hindistan Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) "Su-30" qırıcısı Assam ştatındakı Karbi-Anqlonq rayonu üzərində uçuş zamanı radarlardan itib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin HHQ-nin rəsmi nümayəndəsi, hərbi kəşfiyyatın polkovnik-leytnantı Mahendra Ravat "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, təyyarə ilə cümə axşamı Corhatdakı hərbi bazadan qalxdıqdan sonra əlaqə kəsilib.
Axtarış-xilasetmə işləri davam edir.
