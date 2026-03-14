    Qlobal Bakı Forumunda rəqəmsal gələcək müzakirə edilib

    • 14 mart, 2026
    • 13:05
    Qlobal Bakı Forumunda rəqəmsal gələcək müzakirə edilib

    XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində "Rəqəmsal gələcək: süni intellekt, idarəetmə və innovasiyanın etikası" mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, iştirakçılar süni intellektin inkişafı ilə bağlı potensial təhlükə və çağırışları müzakirə ediblər.

    Müzakirə zamanı Finlandiyanın sabiq Baş naziri Mari Kiviniemi vurğulayıb ki, insanların süni intellektə etibar edə bilməsi üçün cəmiyyət onun inkişafını tənzimləməyi və idarə etməyi öyrənməlidir.

    "Ötən ilin dekabrında ABŞ-də keçirilən sorğuya əsasən, amerikalıların 77 %-i süni intellektin bəşəriyyət üçün təhlükə yarada biləcəyindən narahat olduqlarını, 68 %-i isə hər bir hərəkəti yoxlamadan onların yerinə qərar qəbul etməyi ona etibar etməyəcəklərini bildiriblər", - o qeyd edib.

    Mari Kiviniemi qeyd edib ki, süni intellektdən təhlükəsiz istifadəyə cavabdeh olan tənzimləyicilərin səmərəli fəaliyyəti üçün şəffaf mexanizmlər, fərdi məlumatların qorunması və tam inklüzivliyi təmin etmək məqsədilə əhalinin bütün təbəqələrinin müasir texnologiyalara bərabər çıxışı zəruridir.

    Öz növbəsində, Parlamentlərarası İttifaqın prezidenti Tuliya Akson vurğulayıb ki, müvafiq komitələrin suallarını cavablandırmaq üçün ölkələrin parlamentləri süni intellekt hazırlayan şirkətlərin nümayəndələrini dinləmələrə çağırmaq imkanına malik olmalıdır:

    "Problem bundadır ki, özəl şirkətlər birbaşa parlamentlərə hesabat vermirlər. Eyni zamanda onlar sonradan bütün dünyada istifadə olunan məhsullar yaradırlar".

    Avropa Parlamentinin sabiq vitse-prezidenti Silvana Kox-Mehrin isə süni intellektin tənzimlənə biləcəyini deyib.

    Xəbər yenilənir...

    На Глобальном Бакинском форуме обсудили цифровое будущее
    Global Baku Forum debates AI, digital future

