"Euroclear" Rusiya aktivlərinin gəlirindən Ukraynaya 6,6 milyard avro göndərib
Digər ölkələr
- 08 may, 2026
- 17:16
"Euroclear" beynəlxalq şirkəti Rusiyanın aktivlərindən əldə edilən gəlirdən Ukraynaya 6,6 milyard avro köçürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə şirkətin hesabatında deyilir.
"Euroclear" bildirib ki, 2026-cı ilin 1-ci rübünün yekunları üzrə Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin həcmi 200 milyard avro təşkil edib.
"2026-cı il martın sonuna "Euroclear Bank"ın balansı 237 milyard avro təşkil edib, bunun 200 milyard avrosu sanksiyalara məruz qalmış Rusiya aktivlərinə aiddir", - sənəddə qeyd olunur.
