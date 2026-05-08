    İndoneziya səfiri Sumqayıtda əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    • 08 may, 2026
    • 17:12
    İndoneziya səfiri Sumqayıtda əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    İndoneziyanın Azərbaycandakı səfiri Berlian Helmi Sumqayıt ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov qonağa şəhərin tarixi, sosial-iqtisadi inkişafı, sənaye potensialı və son illərdə şəhərdə həyata keçirilən genişmiqyaslı layihələr barədə ətraflı məlumat verib.

    Bildirilib ki, Sumqayıt bu gün Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənaye mərkəzi kimi regionun iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayır.

    B.Helmi Azərbaycan ilə İndoneziya arasında iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini bildirib, bu münasibətlərin gələcəkdə daha da genişləndirilməsi üçün böyük potensialın olduğunu qeyd edib.

    Səfir Sumqayıtın sənaye və iqtisadi imkanlarını yüksək qiymətləndirərək, şəhərin iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol oynaya biləcəyini vurğulayıb.

    Посол Индонезии ознакомился с промышленным потенциалом Сумгайыта
    Indonesian ambassador discusses cooperation in Sumgayit

