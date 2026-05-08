Посол Индонезии ознакомился с промышленным потенциалом Сумгайыта

Посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми обсудил перспективы развития сотрудничества в ходе визита в Сумгайыт.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, на встрече с дипломатом глава Исполнительной власти города Закир Фараджов подробно рассказал гостю об истории Сумгайыта, его социально-экономическом развитии, промышленном потенциале и крупномасштабных проектах, реализованных за последние годы.

Было подчеркнуто, что сегодня Сумгайыт является вторым по величине индустриальным центром Южного Кавказа и играет стратегическую роль в экономическом развитии всего региона.

В свою очередь, Берлиан Хелми отметил успешную динамику азербайджано-индонезийских отношений в экономической, культурной и других сферах, указав на наличие серьезного потенциала для их дальнейшего расширения. Дав высокую оценку промышленному и экономическому потенциалу города, посол выразил уверенность, что Сумгайыт способен стать одной из ключевых площадок для развития связей между двумя странами.