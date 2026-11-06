İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Macarıstan "ASAN xidmət"in könüllülük konsepsiyasını öyrənmək istəyir

    Xarici siyasət
    • 06 noyabr, 2026
    • 09:57
    Macarıstan ASAN xidmətin könüllülük konsepsiyasını öyrənmək istəyir

    Azərbaycan Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyevin Bakıda keçirilən "BMT (Birləşmiş Millətlər Təşkilatı) İdarəetmə İnnovasiyaları Sammiti: Gələcəyə Hazır Təsisatların İnkişafı" adlı beynəlxalq tədbiri çərçivəsində Macarıstan tərəfi ilə keçirilən görüşündə Azərbaycanın "ASAN xidmət" modeli ilə yanaşı, ASAN könüllülük konsepsiyasının da öyrənilməsinə xüsusi maraq ifadə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Agentlik məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Agentliyik sədri Macarıstanın regional inkişaf və kənd inkişafı naziri Viktoriya Lorints ilə yanaşı, Pakistanın informasiya texnologiyaları və telekommunikasiya üzrə federal naziri Şaza Fatima Xavaca, Türkiyənin Kibertəhlükəsizlik İdarəsinin rəhbərinin müavini Yusuf Tancan, Yunanıstan daxili işlər nazirinin müavini Paraskevi Xaralampocyanni, Sent-Vinsent və Qrenadinin təhsil, innovasiya, rəqəmsal transformasiya və informasiya sahələri üzrə dövlət naziri Lavern Kinq, Madaqaskarın əmək, məşğulluq və dövlət qulluğu naziri Denis Frankonio Mak və Seneqalın dövlət qulluğu, əmək və dövlət qulluğu islahatları naziri Mamadu Lamin Diante ilə görüşüb.

    Qonaqlar Bakıda keçirilən "BMT (Birləşmiş Millətlər Təşkilatı) İdarəetmə İnnovasiyaları Sammiti: Gələcəyə Hazır Təsisatların İnkişafı" adlı beynəlxalq tədbirin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıblar.

    Sammitin dövlət idarəçiliyində müasir yanaşmaların tətbiqi, dövlət xidmətlərinin vətəndaşlar üçün daha əlçatan və səmərəli təşkili, eləcə də beynəlxalq təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi üçün mühüm platforma olduğu qeyd edilib.

    Pakistan tərəfi ilə keçirilən görüşdə "ASAN xidmət" modelinin bu ölkədə uğurla tətbiqi, eləcə də dövlət xidmətlərinin göstərilməsində vətəndaş məmnunluğunun və əlçatanlığının artırılmasına verdiyi töhfə diqqət mərkəzində olub.

    Tədbir çərçivəsində pakistanlı nazir "ASAN xidmət" ilə səmərəli əməkdaşlığa görə" Azərbaycan Respublikasının medalı ilə təltif edilib.

    Yunanıstan tərəfi ilə görüşdə "ASAN xidmət" modelinin fəaliyyəti və tətbiq imkanları diqqət mərkəzində olub, bu təcrübənin öyrənilməsinə maraq ifadə edilib.

    Sent-Vinsent və Qrenadin tərəfi də "ASAN xidmət" modelinin öyrənilməsi və ölkədə tətbiqi imkanlarının araşdırılmasında maraqlı olduqlarını bildirib.

    Madaqaskar tərəfi Azərbaycan brendi olan, vətəndaşlara əlçatan, şəffaf və bürokratik maneələrdən kənar dövlət xidmətləri modelinin – "ASAN xidmət"in fəaliyyət prinsipləri ilə tanış olmaq, bu təcrübəni öyrənmək və ölkələrində tətbiq imkanlarını nəzərdən keçirməkdə maraqlı olduğunu ifadə edib.

    Seneqal tərəfi ilə görüş zamanı 2025-ci ilin iyunun 3-də tərəflər arasında imzalanmış Anlaşma Memorandumunun implementasiyası çərçivəsində görülmüş işlər və nəzərdə tutulan tədbirlər planına dair müzakirələr aparılıb.

    Macarıstan ASAN xidmətin könüllülük konsepsiyasını öyrənmək istəyir
    Macarıstan ASAN xidmətin könüllülük konsepsiyasını öyrənmək istəyir
    Macarıstan ASAN xidmətin könüllülük konsepsiyasını öyrənmək istəyir
    Macarıstan ASAN xidmətin könüllülük konsepsiyasını öyrənmək istəyir
    Macarıstan ASAN xidmətin könüllülük konsepsiyasını öyrənmək istəyir
    Macarıstan ASAN xidmətin könüllülük konsepsiyasını öyrənmək istəyir
    Macarıstan ASAN xidmətin könüllülük konsepsiyasını öyrənmək istəyir
    Ülvi Mehdiyev ASAN Xidmət Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi BMT İdarəetmə İnnovasiyaları Sammiti Macarıstan
    Foto
    Венгрия заинтересована в изучении концепции волонтерства ASAN xidmət
    Foto
    Hungary expresses interest in Azerbaijan's ASAN Service and volunteer program
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    08:41
    Portuqaliya millisinin məşqçisi Ronaldunun komandadan gedişini şərh edib
    Futbol
    08:04
    Donald Tramp administrasiyasında kadr dəyişikliklərini istisna etmir
    Digər ölkələr
    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti