Венгрия заинтересована в изучении концепции волонтерства ASAN xidmət

Венгрия выразила заинтересованность в изучении азербайджанской модели ASAN xidmət и концепции волонтерства ASAN.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, вопрос обсуждался на встрече председателя агентства Ульви Мехдиева с венгерской делегацией в рамках проходящего в Баку Саммита ООН по инновациям в сфере управления.

В рамках мероприятия Мехдиев провел встречи с представителями Пакистана, Турции, Греции, Сент-Винсента и Гренадины, Мадагаскара и Сенегала.

Стороны обсудили возможности применения модели ASAN xidmət, развитие международного сотрудничества и обмен опытом в сфере государственного управления.

На встрече с пакистанской делегацией особое внимание было уделено успешному внедрению модели ASAN xidmət в этой стране и ее вкладу в повышение доступности государственных услуг и удовлетворенности граждан. Министр информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Шаза Фатима Хаваджа была награждена медалью Азербайджанской Республики за эффективное сотрудничество с ASAN xidmət.

Представители Греции, Сент-Винсента и Гренадины, а также Мадагаскара выразили заинтересованность в изучении модели ASAN xidmət и возможностях его применения.

С сенегальской стороной обсуждалась работа по реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного 3 июня 2025 года, и план предусмотренных мероприятий.