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    Венгрия заинтересована в изучении концепции волонтерства ASAN xidmət

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 10:20
    Венгрия заинтересована в изучении концепции волонтерства ASAN xidmət

    Венгрия выразила заинтересованность в изучении азербайджанской модели ASAN xidmət и концепции волонтерства ASAN.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, вопрос обсуждался на встрече председателя агентства Ульви Мехдиева с венгерской делегацией в рамках проходящего в Баку Саммита ООН по инновациям в сфере управления.

    В рамках мероприятия Мехдиев провел встречи с представителями Пакистана, Турции, Греции, Сент-Винсента и Гренадины, Мадагаскара и Сенегала.

    Стороны обсудили возможности применения модели ASAN xidmət, развитие международного сотрудничества и обмен опытом в сфере государственного управления.

    На встрече с пакистанской делегацией особое внимание было уделено успешному внедрению модели ASAN xidmət в этой стране и ее вкладу в повышение доступности государственных услуг и удовлетворенности граждан. Министр информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Шаза Фатима Хаваджа была награждена медалью Азербайджанской Республики за эффективное сотрудничество с ASAN xidmət.

    Представители Греции, Сент-Винсента и Гренадины, а также Мадагаскара выразили заинтересованность в изучении модели ASAN xidmət и возможностях его применения.

    С сенегальской стороной обсуждалась работа по реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного 3 июня 2025 года, и план предусмотренных мероприятий.

    Венгрия заинтересована в изучении концепции волонтерства ASAN xidmət
    Венгрия заинтересована в изучении концепции волонтерства ASAN xidmət
    Венгрия заинтересована в изучении концепции волонтерства ASAN xidmət
    Венгрия заинтересована в изучении концепции волонтерства ASAN xidmət
    Венгрия заинтересована в изучении концепции волонтерства ASAN xidmət
    Венгрия заинтересована в изучении концепции волонтерства ASAN xidmət
    Венгрия заинтересована в изучении концепции волонтерства ASAN xidmət

    ASAN Xidmət Ульви Мехдиев Организация Объединённых Наций (ООН) Пакистан Венгрия
    Фото
    Macarıstan "ASAN xidmət"in könüllülük konsepsiyasını öyrənmək istəyir
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    Hungary expresses interest in Azerbaijan's ASAN Service and volunteer program
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