Gəncədə Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçirilir
Daxili siyasət
- 06 noyabr, 2026
- 10:00
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Gəncə şəhərində Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Əməkdaşlıq Forumu işinə başlayıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, tədbirdə vətəndaş cəmiyyətinin 400-dən çox təmsilçisi iştirak edir.
"Şəhərsalma və Memarlıq İli"nə həsr edilmiş forum çərçivəsində "QHT-lərin sosial media, rəqəmsallaşma və süni intellekt bacarıqları", "Azərbaycan QHT-ləri milli maraqların keşiyində", "WUF13 irsi QHT təşəbbüslərində" adlı panel müzakirələri təşkil ediləcək.
Yekunda ölkə QHT-lərinin Prezident İlham Əliyevə müraciəti qəbul olunacaq.
Forum geniş bədii proqramla öz işini başa vuracaq.
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