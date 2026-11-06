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    Gəncədə Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçirilir

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2026
    • 10:00
    Gəncədə Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçirilir

    Gəncə şəhərində Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Əməkdaşlıq Forumu işinə başlayıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, tədbirdə vətəndaş cəmiyyətinin 400-dən çox təmsilçisi iştirak edir.

    "Şəhərsalma və Memarlıq İli"nə həsr edilmiş forum çərçivəsində "QHT-lərin sosial media, rəqəmsallaşma və süni intellekt bacarıqları", "Azərbaycan QHT-ləri milli maraqların keşiyində", "WUF13 irsi QHT təşəbbüslərində" adlı panel müzakirələri təşkil ediləcək.

    Yekunda ölkə QHT-lərinin Prezident İlham Əliyevə müraciəti qəbul olunacaq.

    Forum geniş bədii proqramla öz işini başa vuracaq.

    Gəncədə Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçirilir
    Gəncədə Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçirilir
    Gəncədə Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçirilir

    İlham Əliyev Qeyri-Hökumət Təşkilatları (QHT) Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) WUF13 Gəncə
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