В Гяндже проходит Форум сотрудничества азербайджанских НПО

В Гяндже стартовал Форум сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана.

Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии принимают участие более 400 представителей гражданского общества.

В рамках форума запланированы панельные дискуссии на темы: "Навыки НПО в сфере социальных сетей, цифровизации и искусственного интеллекта", "Азербайджанские НПО на страже национальных интересов", "Наследие WUF13 в инициативах НПО".

По итогам мероприятия будет принято обращение НПО страны к президенту Ильхаму Алиеву.

Форум завершится обширной художественной программой.