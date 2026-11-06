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    В Гяндже проходит Форум сотрудничества азербайджанских НПО

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 10:19
    В Гяндже проходит Форум сотрудничества азербайджанских НПО

    В Гяндже стартовал Форум сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана.

    Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии принимают участие более 400 представителей гражданского общества.

    В рамках форума запланированы панельные дискуссии на темы: "Навыки НПО в сфере социальных сетей, цифровизации и искусственного интеллекта", "Азербайджанские НПО на страже национальных интересов", "Наследие WUF13 в инициативах НПО".

    По итогам мероприятия будет принято обращение НПО страны к президенту Ильхаму Алиеву.

    Форум завершится обширной художественной программой.

    В Гяндже проходит Форум сотрудничества азербайджанских НПО
    В Гяндже проходит Форум сотрудничества азербайджанских НПО
    В Гяндже проходит Форум сотрудничества азербайджанских НПО

    Неправительственные организации (НПО) Искусственный интеллект (ИИ) Всемирный форум городов (WUF13) WUF13
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