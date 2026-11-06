В Гяндже проходит Форум сотрудничества азербайджанских НПО
Внутренняя политика
- 06 ноября, 2026
- 10:19
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В Гяндже стартовал Форум сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана.
Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии принимают участие более 400 представителей гражданского общества.
В рамках форума запланированы панельные дискуссии на темы: "Навыки НПО в сфере социальных сетей, цифровизации и искусственного интеллекта", "Азербайджанские НПО на страже национальных интересов", "Наследие WUF13 в инициативах НПО".
По итогам мероприятия будет принято обращение НПО страны к президенту Ильхаму Алиеву.
Форум завершится обширной художественной программой.
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