На Глобальном Бакинском форуме обсудили цифровое будущее

В рамках Глобального Бакинского форума состоялась панельная дискуссия на тему "Цифровое будущее: искусственный интеллект, управление и этика инноваций".

Как передает Report, участники дискуссии обсудили потенциальные угрозы и вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта.

В ходе дискуссии экс-премьер Финляндии Мари Кивиниеми подчеркнула, что обществу важно научиться регулировать развитие ИИ и управлять им так, чтобы люди могли ему доверять.

"Согласно опросу в США, проведенному в декабре прошлого года, 77% американцев заявили, что обеспокоены тем, что искусственный интеллект может представлять угрозу для человечества, а 68% заявили, что не доверили бы ему принимать решения за себя без проверки каждого действия", - сказала она.

Она подчеркнула, что для эффективной работы регуляторов, ответственных за безопасность использования ИИ, необходимы прозрачные механизмы, защита личных данных и равный доступ всех слоев населения к современным технологиям для обеспечения полной инклюзивности.

В свою очередь президент Межпарламентского союза Тулия Аксон подчеркнула, что парламенты стран должны иметь возможность вызывать на слушания представителей компаний, разрабатывающих ИИ, чтобы они отвечали на вопросы профильных комитетов.

"Проблема в том, что частные компании напрямую не подотчетны парламентам. В то же время они создают продукты, которые затем используются по всему миру", - сказала она.

Бывший вице-президент Европарламента Сильвана Кох-Мехрин выразила мнение, что искусственный интеллект можно регулировать.

По ее словам, это возможно, если отказаться от распространенного представления, что государство всегда отстает от технологических инноваций. Такой подход, по ее словам, часто продвигают те, кто считает, что любые ограничения и регулирование якобы тормозят инновации.

Кох-Мехрин отметила, что через регулирование и установление границ политики смогут определить рамки, в которых технологии ИИ могут использоваться.

Экс-премьер Туниса Мехди Джомаа отметил, что ИИ предназначен для поддержки решений человека, а не для их замены. Он подчеркнул, что несмотря на то, что ИИ ускоряет обработку данных и рабочий процесс, алгоритм не должен принимать решения за человека, особенно в условиях сложившегося мирового политического кризиса.

По его мнению, технологии ИИ также влияют на государства, и даже могут поставить их в зависимость: "Политические лидеры должны понимать: нельзя допустить стратегической зависимости от чужих технологий, особенно когда речь идет о безопасности страны и жизни людей".

Экс-президент Латвии Эгилс Левитс в свою очередь отметил, что по его мнению, национальный цифровой суверенитет практически невозможен для большинства стран. Исключением могут быть только США и КНР.

"Именно у них есть реальный потенциал для полноценного национального цифрового суверенитета. Наибольший шанс создать третью цифровую силу существует у Европы как единого пространства, объединяющего несколько стран", - отметил он.

Экс-министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что ИИ приносит значительные выгоды для экономики и повседневной жизни, но одновременно быстро трансформирует глобальную систему безопасности.

"Одновременно наблюдается масштабное инвестирование в дата-центры и вычислительную инфраструктуру, что позволит поддерживать такой быстрый рост технологий. Прогнозируется, что к 2026–2030 годам объем инвестиций в создание и развитие дата-центров превысит 1 триллион долларов", - сказал он.