Read Qasımov Bakıda vətəndaşları qəbul edib
İnfrastruktur
- 08 may, 2026
- 17:12
Bu gün Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin rəisi Read Qasımov paytaxt sakinlərini qəbul edib.
"Report" bu barədə Komitəyə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qəbul zamanı vətəndaşların tikintiyə və istismara icazələrin verilməsi prosesi, şəhərsalma nəzarəti və şəhərdə aparılan tikinti və yenidənqurma layihələri ilə bağlı sualları və müraciətləri dinlənilib, həlli istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsi ilə bağlı tövsiyələr və aidiyyəti üzrə göstərişlər verilib.
