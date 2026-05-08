Rəşad Sadıqov: "Aprel ayı bizi çox yordu"
- 08 may, 2026
- 19:14
"Zirə" komandası aprel ayında keçirdiyi oyunlar zamanı çox yorulub.
"Report" xəbər verir ki, bunu adıçəkilən klubun baş məşqçisi Rəşad Sadıqov Misli Premyer Liqasının XXXI turunda "İmişli"yə qarşı keçirilən matçdan sonra mətbuat konfransında deyib.
Mütəxəssis heç-heçə başa çatan qarşılaşmanı şərh edib:
"Çətin oyun keçdi. Meydanın vəziyyəti göz qabağına idi. 90 dəqiqə ərzində futbolçularımız öz istəklərini göstərdilər. Qələbə qazanmaq üçün əlimizdən gələni etdik. Təəssüf ki, sonluğu gətirmək mümkün olmadı. Qələbə qazana bilmədiyimiz üçün məyusudq. Önümüzdəki matçlara baxacağıq. Sırf kubok barədə düşünmürük. Ölkə çempionatının da oyunlarına önəm veririk. Bilirsiniz ki, adətən kubpk qarşılaşmalarının finalı mövsümün sonuna təsadüf edirdi. Bu dəfə isə sıx qrafik ərəfəsinə düşdü. 35 gün ərzində 8 oyun keçirmişik. Aprel ayı bizi çox yordu".
Qeyd edək ki, "İmişli" - "Zirə" oyununda hesab açılmayıb.