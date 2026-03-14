Zelenski: Rusiyanın Ukraynaya zərbələri nəticəsində dörd nəfər ölüb
- 14 mart, 2026
- 12:40
Rusiya ordusunun gecə satlarında Ukraynaya endirdiyi zərbələr nəticəsində dörd nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "X" hesabında bildirib.
"Hazırda Kiyev, Sumı, Xarkov, Dnepr və Nikolayev vilayətlərində kütləvi hücumun nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparılır. Əsas hədəf Kiyev vilayətinin enerji infrastrukturu olub, lakin əfsuslar olsun ki, birbaşa zərbələr nəticəsində adi yaşayış binaları, məktəblər və mülki müəssisələr də zədələnib. Hazırda dörd nəfərin həlak olduğu bildirilir. Çoxlu sayda insan yaralanıb və onların bəziləri hələ də tibbi yardım üçün müraciət edir", - o qeyd edib.
Zelenski bildirib ki, ötən gecə Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukrayna ərazisinə 430-a yaxın müxtəlif tipli pilotsuz uçuş aparatı (PUA) və xeyli sayda raket, o cümlədən 13 ballistik raket atıb.