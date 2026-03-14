Зеленский: В результате ночных ударов ВС РФ в Украине погибли четыре человека

В результате ночных ударов ВС РФ в Украине погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсети Х.

"В настоящее время в Киевской, Сумской, Харьковской, Днепровской и Николаевской областях ведутся работы по ликвидации последствий массированной атаки. Основной целью была энергетическая инфраструктура Киевской области, но, к сожалению, были также прямые попадания и повреждения обычных жилых зданий, школ и гражданских предприятий. На данный момент сообщается о гибели четырех человек... Многие люди получили ранения, и некоторые из них все еще обращаются за медицинской помощью", - отметил он.

Зеленский сообщил, что ВC РФ за прошедшую ночь запустили около 430 БПЛА различных типов и значительное количество ракет по территории Украны, в том числе 13 баллистических ракет.