    Индийский военный самолет пропал с радаров

    • 05 марта, 2026
    • 23:01
    Истребитель Су-30 ВВС Индии пропал с радаров во время полета над районом Карби-Англонг в штате Ассам.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный представитель ВВС страны, подполковник военной разведки Махендра Рават в соцсети X.

    Отмечается, что связь с судном была утеряна после его взлета с авиабазы в Джорхате в четверг вечером.

    Поисково-спасательные работы продолжаются.

