Индийский военный самолет пропал с радаров

Истребитель Су-30 ВВС Индии пропал с радаров во время полета над районом Карби-Англонг в штате Ассам.

Как передает Report, об этом сообщает официальный представитель ВВС страны, подполковник военной разведки Махендра Рават в соцсети X.

Отмечается, что связь с судном была утеряна после его взлета с авиабазы в Джорхате в четверг вечером.

Поисково-спасательные работы продолжаются.