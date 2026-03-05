Индийский военный самолет пропал с радаров
- 05 марта, 2026
- 23:01
Истребитель Су-30 ВВС Индии пропал с радаров во время полета над районом Карби-Англонг в штате Ассам.
Как передает Report, об этом сообщает официальный представитель ВВС страны, подполковник военной разведки Махендра Рават в соцсети X.
Отмечается, что связь с судном была утеряна после его взлета с авиабазы в Джорхате в четверг вечером.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Индийский военный самолет пропал с радаров
