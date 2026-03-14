Prezidentin köməkçisi Çinin Avropa məsələləri üzrə keçmiş xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb
- 14 mart, 2026
- 12:43
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Çinin Avropa məsələləri üzrə keçmiş xüsusi nümayəndəsi Vu Honqbo və Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev bununla bağlı "X" sosial media hesabında paylaşım edib.
"Azərbaycan–Çin hərtərəfli strateji əməkdaşlığı barədə fikir mübadiləsi apardıq və əsas regional məsələləri müzakirə etdik. İkitərəfli münasibətlərimizin dərinliyini əks etdirən dəyərli dialoq oldu", - o paylaşımında bildirib.
Had a productive meeting with Wu Hongbo, former special representative of the Chinese government for European affairs and Chinese Ambassador in Azerbaijan. We exchanged views on Azerbaijan–China comprehensive strategic cooperation and discussed key regional affairs. A valuable… pic.twitter.com/lUTg6iMgQG— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 14, 2026