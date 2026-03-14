    Prezidentin köməkçisi Çinin Avropa məsələləri üzrə keçmiş xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 14 mart, 2026
    • 12:43
    Prezidentin köməkçisi Çinin Avropa məsələləri üzrə keçmiş xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Çinin Avropa məsələləri üzrə keçmiş xüsusi nümayəndəsi Vu Honqbo və Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev bununla bağlı "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

    "Azərbaycan–Çin hərtərəfli strateji əməkdaşlığı barədə fikir mübadiləsi apardıq və əsas regional məsələləri müzakirə etdik. İkitərəfli münasibətlərimizin dərinliyini əks etdirən dəyərli dialoq oldu", - o paylaşımında bildirib.

    Lu Mey Hikmət Hacıyev Azərbaycan-Çin əlaqələri
    Хикмет Гаджиев обсудил стратегическое сотрудничество с представителями Китая
    Hikmat Hajiyev mulls strategic co-op with Chinese reps

    Son xəbərlər

    13:45

    Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionatı başlayıb, ilk qaliblər bəlli olub

    Fərdi
    13:34
    Foto

    Köç karvanı Xanoba kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:28

    ABŞ-nin Xarq adasına endirdiyi zərbələrlə hərbi anbarlar məhv edilib - YENİLƏNİB

    Region
    13:19
    Foto

    Azərbaycan Yelkən Federasiyası Su İdmanı Növləri Federasiyasına birləşdirilib

    Fərdi
    13:15

    Jelka Tsviyanoviçin Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    13:13
    Foto

    Marneulidə azərbaycandilli məktəblərin problemləri müzakirə olunub

    Region
    13:05
    Foto

    Qlobal Bakı Forumunda rəqəmsal gələcək müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    13:00

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kubokunda yarımfinala yüksəlib

    Komanda
    12:57

    Azərbaycan Türkiyədən polad idxalına çəkdiyi xərci 16 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti