Хикмет Гаджиев обсудил стратегическое сотрудничество с представителями Китая
- 14 марта, 2026
- 12:56
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе встречи с бывшим специальным представителем Китая по европейским вопросам У Хонбо и послом Китая в Азербайджане Лу Мэй обсудил вопросы стратегического сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
"Мы провели обмен мнениями о всестороннем стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Китаем и обсудили ключевые региональные вопросы. Это был ценный диалог, отражающий глубину наших двусторонних отношений", - отметил Гаджиев.
Had a productive meeting with Wu Hongbo, former special representative of the Chinese government for European affairs and Chinese Ambassador in Azerbaijan. We exchanged views on Azerbaijan–China comprehensive strategic cooperation and discussed key regional affairs. A valuable… pic.twitter.com/lUTg6iMgQG— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 14, 2026