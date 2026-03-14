BƏƏ-nin Füceyra limanı PUA hücumuna görə neft yükləmə əməliyyatlarını dayandırıb
Digər ölkələr
- 14 mart, 2026
- 12:52
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Füceyra limanında pilotsuz uçuş aparatı (PUA) hücumundan sonra yanğın baş verib, bir sıra neft yükləmə əməliyyatları dayandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
"Hörmüz boğazı yaxınlığında yerləşən Füceyra limanında bir sıra neft yükləmə əməliyyatları şənbə günü səhər saatlarında dron hücumu və yanğından sonra dayandırılıb", - mənbələr bildirib.
Son xəbərlər
13:34
Foto
Köç karvanı Xanoba kəndinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:28
ABŞ-nin Xarq adasına endirdiyi zərbələrlə hərbi anbarlar məhv edilib - YENİLƏNİBRegion
13:19
Foto
Azərbaycan Yelkən Federasiyası Su İdmanı Növləri Federasiyasına birləşdirilibFərdi
13:15
Jelka Tsviyanoviçin Azərbaycana səfəri başa çatıbXarici siyasət
13:13
Foto
Marneulidə azərbaycandilli məktəblərin problemləri müzakirə olunubRegion
13:05
Foto
Qlobal Bakı Forumunda rəqəmsal gələcək müzakirə edilibXarici siyasət
13:00
Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kubokunda yarımfinala yüksəlibKomanda
12:57
Azərbaycan Türkiyədən polad idxalına çəkdiyi xərci 16 %-ə yaxın artırıbBiznes
12:52