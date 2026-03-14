Порт Фуджейры в ОАЭ приостановил операции по погрузке нефти из-за атаки БПЛА

Пожар возник в порту Фуджейры в ОАЭ после атаки БПЛА, ряд операций по погрузке нефти приостановлены.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Ряд операций по погрузке нефти в порту Фуджейры, расположенном недалеко от Ормузского пролива, приостановлены после атаки дрона и пожара в субботу утром", - сообщили источники.