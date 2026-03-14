İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kubokunda yarımfinala yüksəlib

    Komanda
    • 14 mart, 2026
    • 13:00
    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kubokunda yarımfinala yüksəlib

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Tailandın paytaxtı Banqkokda keçirilən FIBA Çempionlar Kubokunda növbəti matçına çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, B qrupunda yer alan yığma İspaniya seçməsi ilə üz-üzə gəlib.

    Rəqibini 16:11 hesabı ilə məğlub edən Azərbaycan komandası yarımfinala vəsiqə qazanıb.

    Ötən gün Kanadaya uduzan (10:16) kollektiv Tailanda (21:8) qalib gəlib.

    Qeyd edək ki, turnirin qalibi FIBA 3x3 Çempionlar Kuboku 2027, FIBA 3x3 Dünya Kuboku 2027 və 2028-ci il Yay Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazandıran Olimpiya Təsnifat turnirində iştirak hüququ əldə edəcək.

