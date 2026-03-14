Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kubokunda yarımfinala yüksəlib
Komanda
- 14 mart, 2026
- 13:00
Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Tailandın paytaxtı Banqkokda keçirilən FIBA Çempionlar Kubokunda növbəti matçına çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, B qrupunda yer alan yığma İspaniya seçməsi ilə üz-üzə gəlib.
Rəqibini 16:11 hesabı ilə məğlub edən Azərbaycan komandası yarımfinala vəsiqə qazanıb.
Ötən gün Kanadaya uduzan (10:16) kollektiv Tailanda (21:8) qalib gəlib.
Qeyd edək ki, turnirin qalibi FIBA 3x3 Çempionlar Kuboku 2027, FIBA 3x3 Dünya Kuboku 2027 və 2028-ci il Yay Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazandıran Olimpiya Təsnifat turnirində iştirak hüququ əldə edəcək.
Son xəbərlər
12:52