В Баку наградили победителей чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
- 04 ноября, 2026
- 21:16
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В Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров XXI чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин.
Как сообщает Report, на стадионе Бакинской спортивной академии прошли полуфинальные и финальные соревнования среди мужчин по подъему по штурмовой лестнице, а также финал в этой дисциплине среди женщин.
По итогам соревнований среди мужчин весь пьедестал почета заняли российские спортсмены.
В женских соревнованиях представительницы России завоевали первое и третье места, а спортсменка из Беларуси - второе.
Медали победителям и призерам вручили министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян.
В ходе церемонии прозвучали государственные гимны стран-победительниц.
Отметим, что программа чемпионата включает четыре дисциплины: подъем по штурмовой лестнице на второй и четвертый этажи учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарную эстафету 4×100 метров и боевое развертывание.