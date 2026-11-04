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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Баку наградили победителей чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

    Командные
    • 04 ноября, 2026
    • 21:16
    В Баку наградили победителей чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

    В Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров XXI чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин.

    Как сообщает Report, на стадионе Бакинской спортивной академии прошли полуфинальные и финальные соревнования среди мужчин по подъему по штурмовой лестнице, а также финал в этой дисциплине среди женщин.

    По итогам соревнований среди мужчин весь пьедестал почета заняли российские спортсмены.

    В женских соревнованиях представительницы России завоевали первое и третье места, а спортсменка из Беларуси - второе.

    Медали победителям и призерам вручили министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян.

    В ходе церемонии прозвучали государственные гимны стран-победительниц.

    Отметим, что программа чемпионата включает четыре дисциплины: подъем по штурмовой лестнице на второй и четвертый этажи учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарную эстафету 4×100 метров и боевое развертывание.

    В Баку наградили победителей чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
    В Баку наградили победителей чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
    В Баку наградили победителей чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
    В Баку наградили победителей чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
    Кямаледдин Гейдаров МЧС Азербайджана
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