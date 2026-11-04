В Баку наградили победителей чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

В Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров XXI чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин.

Как сообщает Report, на стадионе Бакинской спортивной академии прошли полуфинальные и финальные соревнования среди мужчин по подъему по штурмовой лестнице, а также финал в этой дисциплине среди женщин.

По итогам соревнований среди мужчин весь пьедестал почета заняли российские спортсмены.

В женских соревнованиях представительницы России завоевали первое и третье места, а спортсменка из Беларуси - второе.

Медали победителям и призерам вручили министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян.

В ходе церемонии прозвучали государственные гимны стран-победительниц.

Отметим, что программа чемпионата включает четыре дисциплины: подъем по штурмовой лестнице на второй и четвертый этажи учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарную эстафету 4×100 метров и боевое развертывание.