Лариджани: Иран "преподаст урок" напавшим на него странам

Иран ответит на удары США и Израиля таким образом, что те пожалеют о содеянном.

Как передает Report, об этом в соцсети Х заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани.

"Мы будем действовать. <...> Преступники и потерявшие стыд американцы пожалеют о своих поступках", - написал он.

По его словам, Иран "преподаст урок" напавшим на него странам.