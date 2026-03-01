Лариджани: Иран "преподаст урок" напавшим на него странам
В регионе
- 01 марта, 2026
- 00:39
Иран ответит на удары США и Израиля таким образом, что те пожалеют о содеянном.
Как передает Report, об этом в соцсети Х заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани.
"Мы будем действовать. <...> Преступники и потерявшие стыд американцы пожалеют о своих поступках", - написал он.
По его словам, Иран "преподаст урок" напавшим на него странам.
00:39
