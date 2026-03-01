Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Лариджани: Иран "преподаст урок" напавшим на него странам

    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 00:39
    Лариджани: Иран преподаст урок напавшим на него странам
    AP

    Иран ответит на удары США и Израиля таким образом, что те пожалеют о содеянном.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани.

    "Мы будем действовать. <...> Преступники и потерявшие стыд американцы пожалеют о своих поступках", - написал он.

    По его словам, Иран "преподаст урок" напавшим на него странам.

