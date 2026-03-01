İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 01 mart, 2026
    • 00:43
    Laricani: İran ona hücum edən ölkələrə dərs verəcək
    İran ABŞ və İsrailin zərbələrinə elə bir cavab verəcək ki, onlar etdiklərinə peşman olacaqlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    O, israillilərlə amerikalıların öz əməllərinə görə peşman olacaqlarını qeyd edib.

    Laricaninin sözlərinə görə, İran ona hücum edən ölkələrə "dərs verəcək".

    Лариджани: Иран "преподаст урок" напавшим на него странам

