Laricani: İran ona hücum edən ölkələrə dərs verəcək
Region
- 01 mart, 2026
- 00:43
İran ABŞ və İsrailin zərbələrinə elə bir cavab verəcək ki, onlar etdiklərinə peşman olacaqlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
O, israillilərlə amerikalıların öz əməllərinə görə peşman olacaqlarını qeyd edib.
Laricaninin sözlərinə görə, İran ona hücum edən ölkələrə "dərs verəcək".
Son xəbərlər
01:03
Tramp: Endirilən zərbələr nəticəsində İran rəhbərliyinin bir çox üzvü həlak olubDigər ölkələr
00:50
İran ABŞ və İsrailə qarşı yeni raket hücumları dalğası başladıbRegion
00:43
Laricani: İran ona hücum edən ölkələrə dərs verəcəkRegion
00:31
Foto
Kolumbiya Universitetində Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilibDigər ölkələr
00:25
Avropa Komissiyasının İranla bağlı iclası keçiriləcəkDigər ölkələr
00:09
Foto
Bir İtaliya, 12 Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2Region
23:59
Tramp: İranın bu hücumdan sonra özünə gəlməsi üçün bir neçə il lazım olacaqDigər ölkələr
23:41
Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin kürəkəni və gəlini həlak olubDigər ölkələr
23:26