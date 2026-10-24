Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyuluşu 18 %-dən çox artıb
- 24 oktyabr, 2026
- 17:23
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda əsas kapitala xarici mənbələrdən 3 milyard 537,2 milyon manat vəsait yönəldilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünə nisbətən 18,3 % çoxdur.
Hesabat dövründə xarici investisiyaların 3 milyard 433 milyon manatı (97,1 %-i) Böyük Britaniya, Türkiyə, BƏƏ, Rusiya, ABŞ, İsveçrə, Yaponiya, İran, Macarıstan, Fransa, Hindistan və Çin sərmayədarlarına məxsus olub.
Qeyd edək ki, yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda əsas kapitala 14 milyard 688,6 milyon manat investisiya yönəldilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 10,9 % çoxdur.
O cümlədən, son 1 ildə neft-qaz sektoruna investisiya qoyuluşu 30,8 % artaraq 4 milyard 875,2 milyon manat, qeyri-neft-qaz sektoruna investisiya qoyuluşu isə 3,1 % artaraq 9 milyard 813,4 milyon manat təşkil edib.