Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 18,3%

В январе-сентябре иностранные инвесторы направили в основной капитал Азербайджана 3,5 млрд манатов, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 97,1% иностранных инвестиций - 3,4 млрд манатов - пришлось на инвесторов из Великобритании, Турции, ОАЭ, России, США, Швейцарии, Японии, Ирана, Венгрии, Франции, Индии и Китая.

В целом за девять месяцев в основной капитал страны вложили 14,6 млрд манатов, что в реальном выражении на 10,9% больше, чем годом ранее.

Инвестиции в нефтегазовый сектор выросли на 30,8%, до 4,8 млрд манатов, а в ненефтегазовый - на 3,1%, до 9,8 млрд манатов.