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    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Ordu" NTD-ni məğlub edib

    İdman
    • 24 oktyabr, 2026
    • 16:47
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Ordu NTD-ni məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, NTD "Ordu" ilə üz-üzə gəlib.

    Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma "hərbçilər"in qələbəsi ilə bitib - 102:71.

    Xatırladaq ki, tura oktyabrın 25-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Naxçıvan" "Sabah"ı məğlub edib - 88:83

    Azərbaycan Basketbol Liqası Bakı İdman Sarayı
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