Azərbaycan Basketbol Liqası: "Ordu" NTD-ni məğlub edib
İdman
- 24 oktyabr, 2026
- 16:47
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Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, NTD "Ordu" ilə üz-üzə gəlib.
Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma "hərbçilər"in qələbəsi ilə bitib - 102:71.
Xatırladaq ki, tura oktyabrın 25-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Naxçıvan" "Sabah"ı məğlub edib - 88:83
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