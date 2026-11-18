Cəlilabadda bələdiyyə sədri qəfil vəfat edib
Hadisə
- 18 noyabr, 2026
- 00:03
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Cəlilabad rayonunda bələdiyyə sədri vəfat edib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, Şiləvəngə kənd bələdiyyəsinin sədri Anar Şabıyev qəfil dünyasını dəyişib.
Onun ürək tutması nəticəsində vəfat etdiyi bildirilir.
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