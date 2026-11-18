Azərbaycanın qadın basketbol millisi İslandiyaya məğlub olub
Komanda
- 18 noyabr, 2026
- 01:19
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, III turda İslandiya seçməsinin qonağı olan yığma rəqibinə uduzub - 41:129.
Xatırladaq ki, Azərbaycan komandası daha əvvəl İrlandiya (73:91) və İsveçrəyə (33:84) məğlub olub.
Son xəbərlər
01:19
Azərbaycanın qadın basketbol millisi İslandiyaya məğlub olubKomanda
01:10
Apple xidmətlərində yaranan nasazlığın səbəbini açıqlayıbİKT
00:36
Günəşdə güclü alışma baş veribEkologiya
00:03
Foto
Cəlilabadda bələdiyyə sədri qəfil vəfat edibHadisə
23:54
MEE: ABŞ HHM sahəsində Səudiyyə Ərəbistanına kömək edəcəkDigər ölkələr
23:49
SEPAH: Hörmüz boğazında bir gündə üç gəmi partlayıbRegion
23:28
NATO Ukraynaya ABŞ silahları almaq üçün 10 milyard dollardan çox xərcləyibDigər ölkələr
23:21
Rusiya Ermənistanın dəmir yolu şəbəkəsinin inkişafı ilə bağlı qiymətləndirmələrini təqdim edibRegion
23:07
Video
Rusiyada hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, 19 nəfər ölüb - YenilənibRegion