Avropa çempionatının təsnifat mərhələsi: Azərbaycanın U-20 voleybol millisi ikinci oyunda məğlub olub
Komanda
- 24 oktyabr, 2026
- 17:22
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Azərbaycanın 20 yaşadək voleybolçu qızlardan ibarət milli komandası Avropa çempionatının təsnifat mərhələsində keçirdiyi ikinci oyunda da uduzub.
"Report"un məlumatına görə, U-20 EEVZA – Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyası çempionatında Latviya seçməsinə məğlub olub.
Qarşılaşma 3:0 hesabı ilə bitib.
Xatırladaq ki, Gökhan Edmanın baş məşqçisi olduğu kollektiv ötən gün Polşa komandasına da eyni hesabla uduzub.
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