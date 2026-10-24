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    Azərbaycanda 9 ayda kolbasa istehsalı 9 %-dən çox artıb

    Sənaye
    • 24 oktyabr, 2026
    • 17:45
    Azərbaycanda 9 ayda kolbasa istehsalı 9 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 25 min 216,5 ton kolbasa məmulatları istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin göstəricisi ilə müqayisədə 9,1 % çoxdur.

    Bu ilin oktyabr ayının 1-nə ölkədə 19,5 ton hazır məhsul ehtiyatı yaranıb ki, bu da bir il öncəki göstəriciyə nisbətən 15,2 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycanda 3 milyard 963,6 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 6,4 % çoxdur.

    Kolbasa məmulatları Qida məhsulları Dövlət Statistika Komitəsi
    Производство колбасных изделий в Азербайджане выросло на 9,1%
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    44 filmi

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