Azərbaycanda 9 ayda kolbasa istehsalı 9 %-dən çox artıb
Sənaye
- 24 oktyabr, 2026
- 17:45
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 25 min 216,5 ton kolbasa məmulatları istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin göstəricisi ilə müqayisədə 9,1 % çoxdur.
Bu ilin oktyabr ayının 1-nə ölkədə 19,5 ton hazır məhsul ehtiyatı yaranıb ki, bu da bir il öncəki göstəriciyə nisbətən 15,2 % azdır.
Hesabat dövründə Azərbaycanda 3 milyard 963,6 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 6,4 % çoxdur.
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Azərbaycanda 9 ayda kolbasa istehsalı 9 %-dən çox artıbSənaye