Производство колбасных изделий в Азербайджане выросло на 9,1%
Промышленность
- 24 октября, 2026
- 17:57
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Производство колбасных изделий в Азербайджане за январь-сентябрь увеличилось на 9,1% и достигло 25 216,5 тонны.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, рост зафиксирован по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
По состоянию на 1 октября запасы готовой продукции в стране составили 19,5 тонны. Это на 15,2% меньше, чем годом ранее.
За отчетный период в Азербайджане произведено пищевой продукции на сумму 3 млрд 963,6 млн манатов. В годовом выражении показатель вырос на 6,4%.
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