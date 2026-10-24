Производство колбасных изделий в Азербайджане выросло на 9,1%

Производство колбасных изделий в Азербайджане за январь-сентябрь увеличилось на 9,1% и достигло 25 216,5 тонны.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, рост зафиксирован по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По состоянию на 1 октября запасы готовой продукции в стране составили 19,5 тонны. Это на 15,2% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период в Азербайджане произведено пищевой продукции на сумму 3 млрд 963,6 млн манатов. В годовом выражении показатель вырос на 6,4%.