КСИР заявил о новой волне ракетных атак по американским и израильским целям

Иран начал новую волну ракетных ударов по американским и израильским целям.

Об этом Report сообщает со ссылкой на информационное агентство Mehr.

По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), основными объектами, которые будут поражены в ходе этой волны, станут военная база Израиля в порту Хайфа, авиабаза в городе Рамат-Давид, военно-промышленный городок Бейт-Шемеш и военно-промышленный центр Ашдод.

Кроме того, в рамках беспилотники "Шахед" нанесли удары по штаб-квартире 5-го флота ВМС США в Бахрейне.

Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

РФ и КНР инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, должна была начаться в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.