İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İran ABŞ və İsrailə qarşı yeni raket hücumları dalğası başladıb

    Region
    • 01 mart, 2026
    • 00:50
    İran ABŞ və İsrailə qarşı yeni raket hücumları dalğası başladıb

    İran ABŞ və İsrailə qarşı yeni raket hücumları dalğası başladıb.

    "Report" bu barədə "Mehr" Xəbər Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) isə məlumat yayaraq növbəti hücum dalğasında hədəf alınacaq əsas obyektləri açıqlayıb. Məlumata görə, İsrailin Hayfa limanındakı bazası, Ramat-David şəhərindəki aviabaza, Beyt-Şəms hərbi-sənaye şəhərciyi və Aşdod hərbi sənaye mərkəzi hücumların əsas hədəfi olacaq.

    Bundan əlavə, "Shahed" pilotsuz uçuş aparatı ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Bəhreyndəki 5-ci Donanmasının qərargahına zərbələr endirib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən on dörd hərbi bazasına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti olaraq bağlayıb.

    Daha əvvəl bildirilib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası çağırılıb. Görüşün Bakı vaxtı ilə saat 01:00-da başlanması gözlənilir.

    İran ABŞ İsrail Shahed
    КСИР заявил о новой волне ракетных атак по американским и израильским целям

    Son xəbərlər

    01:03

    Tramp: Endirilən zərbələr nəticəsində İran rəhbərliyinin bir çox üzvü həlak olub

    Digər ölkələr
    00:50

    İran ABŞ və İsrailə qarşı yeni raket hücumları dalğası başladıb

    Region
    00:43

    Laricani: İran ona hücum edən ölkələrə dərs verəcək

    Region
    00:31
    Foto

    Kolumbiya Universitetində Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib

    Digər ölkələr
    00:25

    Avropa Komissiyasının İranla bağlı iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    00:09
    Foto

    Bir İtaliya, 12 Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2

    Region
    23:59

    Tramp: İranın bu hücumdan sonra özünə gəlməsi üçün bir neçə il lazım olacaq

    Digər ölkələr
    23:41

    Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin kürəkəni və gəlini həlak olub

    Digər ölkələr
    23:26

    Şamaxıda zəlzələ baş verib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti