Türkiyədə sel fəlakətində ölənlərin sayı 10-a çatıb
Region
- 20 oktyabr, 2026
- 13:23
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Türkiyənin İstanbul və Kocaeli şəhərlərində aramsız yağışlar səbəbindən baş verən sel fəlakəti səbəbindən ölənlərin sayı 10-a çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, İstanbulda axtarışları davam edən daha bir nəfərin nəşi sel sularından çıxarılıb, bununla da ölənlərin sayı Kocaelidə 3, İstanbulda isə 7-yə yüksəlib.
Xatırladaq ki, son günlər Türkiyənin bəzi şəhərlərində davam edən aramsız yağışlar ciddi fəsadlara yol açıb. Evlərə və infrastruktura külli miqdarda zərər dəyib.
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