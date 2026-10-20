İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Türkiyədə sel fəlakətində ölənlərin sayı 10-a çatıb

    Region
    • 20 oktyabr, 2026
    • 13:23
    Türkiyədə sel fəlakətində ölənlərin sayı 10-a çatıb

    Türkiyənin İstanbul və Kocaeli şəhərlərində aramsız yağışlar səbəbindən baş verən sel fəlakəti səbəbindən ölənlərin sayı 10-a çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, İstanbulda axtarışları davam edən daha bir nəfərin nəşi sel sularından çıxarılıb, bununla da ölənlərin sayı Kocaelidə 3, İstanbulda isə 7-yə yüksəlib.

    Xatırladaq ki, son günlər Türkiyənin bəzi şəhərlərində davam edən aramsız yağışlar ciddi fəsadlara yol açıb. Evlərə və infrastruktura külli miqdarda zərər dəyib.

    Subasma (daşqın) Türkiyə Cümhuriyyəti İstanbul Kocaeli şəhəri
    Число погибших в результате наводнения в Турции достигло 10
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