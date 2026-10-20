Число погибших в результате наводнения в Турции достигло 10

Число погибших в результате наводнения, вызванного непрекращающимися дождями в Стамбуле и Коджаэли в Турции, достигло 10 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV.

Отмечается, что в Стамбуле из селевых потоков было извлечено тело еще одного человека, таким образом число погибших возросло до 3 в Коджаэли и до 7 в Стамбуле.

Напомним, что непрекращающиеся дожди, продолжающиеся в последние дни в некоторых городах Турции, привели к серьезным последствиям. Домам и инфраструктуре нанесен значительный ущерб.