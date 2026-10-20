Число погибших в результате наводнения в Турции достигло 10
В регионе
- 20 октября, 2026
- 13:43
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Число погибших в результате наводнения, вызванного непрекращающимися дождями в Стамбуле и Коджаэли в Турции, достигло 10 человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV.
Отмечается, что в Стамбуле из селевых потоков было извлечено тело еще одного человека, таким образом число погибших возросло до 3 в Коджаэли и до 7 в Стамбуле.
Напомним, что непрекращающиеся дожди, продолжающиеся в последние дни в некоторых городах Турции, привели к серьезным последствиям. Домам и инфраструктуре нанесен значительный ущерб.
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