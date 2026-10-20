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    Число погибших в результате наводнения в Турции достигло 10

    В регионе
    • 20 октября, 2026
    • 13:43
    Число погибших в результате наводнения в Турции достигло 10

    Число погибших в результате наводнения, вызванного непрекращающимися дождями в Стамбуле и Коджаэли в Турции, достигло 10 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV.

    Отмечается, что в Стамбуле из селевых потоков было извлечено тело еще одного человека, таким образом число погибших возросло до 3 в Коджаэли и до 7 в Стамбуле.

    Напомним, что непрекращающиеся дожди, продолжающиеся в последние дни в некоторых городах Турции, привели к серьезным последствиям. Домам и инфраструктуре нанесен значительный ущерб.

    Ливни в Турции Стамбул (Турция) Неблагоприятные погодные условия
    Türkiyədə sel fəlakətində ölənlərin sayı 10-a çatıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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