Трамп: При ударах по Ирану погибли многие члены иранского руководства

    01 марта, 2026
    Президент США Дональд Трамп заявил, что удары США и Израиля по Ирану были мощными и в ходе них погибли многие представители иранского руководства.

    Как передает Report, об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу ABC News

    "Многие из них погибли. Мы не знаем всех, но их много. Это был очень мощный удар", - отметил он. На вопрос о следующем составе руководства Ирана Трамп ответил: "Да, у нас есть очень хорошая идея о том, кто там будет".

    Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что израильско-американская операция может продлиться "столько, сколько мы захотим".

    "Но уже нанесен немалый ущерб. По сути, они недееспособны", - добавил Трамп.

    Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    РФ и КНР инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.

    Tramp: Endirilən zərbələr nəticəsində İran rəhbərliyinin bir çox üzvü həlak olub

